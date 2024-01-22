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Dünya
AA 22.01.2024 23:55

İsrail ordusu, Gazze'de 3 subayının daha öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 subayının öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze'de 3 subayının daha öldürüldüğünü duyurdu
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda Binbaşı David Nati Al-Fasi, Binbaşı Eli Levy ve Yüzbaşı Eyal Mforach Toito isimli 3 subay öldü.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 200'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 535'e yükseldi.

Ordudan daha önce yapılan yazılı açıklamada da orduya bağlı Kfir Tugayı'nın, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekildiği ve yerine başka birliklerin getirildiği belirtilmişti.

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