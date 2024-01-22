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Dünya
AA 22.01.2024 23:58

ABD'nin en büyük eyalet üniversitesinde öğretim üyeleri bir haftalık grev başlattı

ABD'nin en büyük eyalet üniversitesi sistemi olan California Eyalet Üniversitesinin (CSU) öğretim üyeleri ve bazı çalışanları, maaş artışı ve diğer talepler konusunda anlaşmaya varamadığı okul yönetimine karşı grev başlattı.

ABD'nin en büyük eyalet üniversitesinde öğretim üyeleri bir haftalık grev başlattı

Yaklaşık 30 bin üyesi olan California Fakülteler Birliği (CFA) sendikasından yapılan açıklamada, "daha yüksek ücret ve daha uzun doğum izni" taleplerini kabul etmeyen üniversite yönetimine karşı bugünden itibaren 1 hafta boyunca iş bırakma eylemi başlattıkları belirtildi.

Açıklamada, aralarında profesör, araştırmacı, kütüphane görevlisi ve diğer işçilerin de bulunduğu yaklaşık 30 bin sendika üyesinin, CSU'nun 23 ayrı kampüsünde hafta boyu greve devam edeceği bilgisi yer aldı.

CSU yönetiminden istedikleri "yüzde 12'lik ücret artışının kabul edilmediği" kaydedilen açıklamada, üniversitenin hesaplarında 766 milyon dolardan fazla rezerv fonunun bulunduğu aktarıldı.

CSU yetkilileri ise maaş taleplerinin mali açıdan uygun olmadığını ancak yüzde 5 maaş zammı yapabilme güçlerinin olduğunu açıkladı.

CSU Rektör Yardımcısı Leora Freedman, rezerv fonunun ücret artışları için kullanılamayacağını, bu paranın ekonomik belirsizlik, yangın veya deprem gibi acil durumlar için ayrıldığını ifade etti.

CFA üyeleri, "daha yüksek ücret, daha yönetilebilir iş yükleri ve ebeveyn izninde artış" talebiyle geçen bir dizi grev düzenlemişti.

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