Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agenc-ESA) ve NASA'nın yönetimindeki Hubble Uzay Teleskobu, sıradışı galaksi birleşimini görüntüledi.

Arp-Madore 417-391 adıyla bilinen birleşim, iki galaksiden meydana geliyor.

Yaklaşık 671 milyon ışık yılı uzaklıktaki Arp-Madore 417-391, Eridanos Takımyıldızı'nda yer alıyor. İki galaksi, kütleçekim sebebiyle bir halkayı anımsatacak şekilde bükülmüş görünüyor. Galaksilerin çekirdekleri de yan yana duruyor.

Merge ahead ⚠️



This #HubbleFriday image showcases the peculiar galaxy merger known as Arp-Madore 417-391.



At 671 million light-years away, this merger is the result of two galaxies that were distorted by gravity and twisted together into a ring: https://t.co/Y5mWGbAAb8 pic.twitter.com/N87m2etW82