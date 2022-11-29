Sahil güvenlik tarafından dün yapılan açıklamada “Bu öğleden sonra Sahil Güvenlik botu, Las Palmas limanına demirlemiş ve Nijerya'dan gelen Althini II gemisinin dümen kanadında bulunan üç kaçak yolcuyu kurtardı.Limana sevk edilenler sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı” denildi.

Malta bandıralı Althini II adlı tankerin 17 Kasım’da Lagos’tan ayrıldığı belirtildi.

Tehlikeli yolculuk ilk kez denenmedi.

2020'nin sonlarında da İspanyol yetkililer, iki tankerin dümen palalarında Nijerya'dan seyahat eden 6 kişiyi tespit etmişti.

Kanarya Adaları göç danışmanı Txema Santana bir tweet'te, son gelenlerin son olmayacağını bildiklerini ve kaçak yolcuların her zaman aynı şansa sahip olamayabileceğini söyledi.

Batı Afrika'dan İspanya'nın Kanarya Adaları'na giden göç yolu, dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak kabul ediliyor.