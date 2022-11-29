İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Lapid, 50’den fazla ülke liderine, İsrail’in Filistin’deki işgaline ilişkin Uluslararası Adalet Divanından (ICJ) görüş bildirmesini istenen karar tasarısının BM Genel Kurulunda oylanmasını engellemek için Filistin yönetimi üzerinde nüfuzlarını kullanmaları çağrısında bulunan bir mektup gönderdi.

Lapid, mektubunda, oylamayı engelleme girişiminin başarılı olmaması durumunda "İsrail’in dostlarının İsrail’in yanında yer almasını ve karara karşı oy kullanmasını beklediğini" vurguladı.

"Tartışmalı bölgelerin" (İsrail işgali altındaki Batı Şeria) statüsünün İsrail ile Filistin yönetimi arasında doğrudan müzakerelere tabi olması gerektiğini savunan Lapid, "konunun Uluslararası Adalet Divanına götürülmesinin, uluslararası toplum tarafından kabul edilen doğrudan müzakere ilkesine aykırı olduğunu ve aşırılık yanlılarının işine yarayacağını" iddia etti.

Mektubun gönderildiği ülkeler arasında, İngiltere, Fransa, Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan, Hollanda, Slovakya, Letonya, Gürcistan, Brezilya, Uruguay, Peru ve Vietnam’ın bulunduğu kaydedildi.​​​​​​​

​​​​​​​Ne olmuştu?

Filistin'in, İsrail işgali ve işlenen suçların hukuki sonuçlarıyla ilgili Uluslararası Adalet Divanından (ICJ) görüş bildirmesini talep ettiği karar tasarısı, BM Genel Kurulu Özel Siyasi ve Dekolonizasyon Komitesinde, 11 Kasım'da yapılan oylamada kabul edilmişti.

Komitede yapılan oylamada, tasarı 17'ye karşı 98 oyla kabul edilirken 52 ülke "çekimser" oy kullanmıştı.

Karar tasarısında, Uluslararası Adalet Divanından, İsrail'in Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ihlali, uzun süredir devam eden işgal ve Filistin topraklarının gasbedilmesinin hukuki sonuçlarını açıklayan bir görüş bildirmesi talep ediliyor.

Tasarının gelecek ay BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulması bekleniyor.