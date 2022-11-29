Reuters'ın İtalya'nın 2023 bütçe taslağına atıfta bulunduğu haberine göre, İtalyan hükümeti küresel petrol ve gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle enerji şirketlerinin elde ettiği gelire yüzde 50 beklenmedik bir vergi uygulamayı planlıyor.

Rapora göre, bir şirketin 2022 gelirinin 2018-2021 yılları arasındaki ortalamasının en az yüzde 10 üzerinde olduğu tespit edilen kısmına uygulanacak. Ancak vergi, 2021 yılı sonundan itibaren her şirketin net varlık değerinin yüzde 25'i olarak sınırlandırılacak.

Bütçede belirtilen şartlara göre, yaklaşık 7.000 şirketin doğal gaz, elektrik ve elektrik üretip satması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta İtalya Hazinesi, gelir yerine kara göre hesaplanacak olan yüzde 50 yerine yüzde 35 vergi içeren bütçe taslağının farklı bir versiyonunu sundu.

Ülkedeki enerji şirketleri üzerindeki mevcut vergi ise yüzde 25.

40 yılın en yüksek enflasyonu

İtalya, geçen ay 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan yükselen enflasyonla boğuşuyor.

Resmi verilere göre fiyatlar Ekim ayında yüzde 11,9 arttı. Bunun başlıca nedeni yıllık bazda yüzde 71,1 artan enerji maliyetleriydi.