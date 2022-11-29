Juarez, Puerto Palomas ve Tijuana gibi yerlerdeki sınır kampları, Trump dönemi politikasının sona ermesinin ardından ABD'ye sığınma şansı bulmayı bekleyen göçmenlerle dolup taştı.

Göçmenlik yetkilileri, COVID-19'un yayılmasını önlemek için göçmenlerin giriş noktalarından geri çevrilmelerine izin verdi.

Bir haber kaynağına göre sadece Juarez'de yaklaşık 14 bin göçmen bekliyor ve birkaç sığınma alanı iki kat kapasiteyle çalışıyor.

Başlık 42 isimli yasa, bu ayın başlarında ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Emmet Sullivan tarafından kaldırıldı ve Biden yönetimi karara itiraz etmedi.

Bunun yerine yalnızca sığınma prosedürlerinin yeniden başlatılmasına hazırlanmak için beş haftalık bir ek süre talep etti.

Tedbir yasasının 21 Aralık'ta kaldırılması planlanırken, geçen hafta 15 Cumhuriyetçi, eyalet emrin kaldırılmasının eyaletlere ve genel olarak ülkeye “ doğrudan zarar vereceğini ” savunarak tedbiri korumak için başvuruda bulundu.

Bu yılın başlarında Teksas, eşi benzeri görülmemiş sayıda yasadışı göçmenin sınırdan geçmesi nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

Şu anda Gümrük ve Sınır Koruma, günde ortalama en az 6 bin 200 sınır geçişçisi kaydediyor.