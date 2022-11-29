Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonundan (NCMM) yapılan açıklamaya göre, Horniman Müzesinde bulunan heykellerden 6'sının iadesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da tören düzenlendi.

NCMM Başkanı Genel Müdürü Abba İsa Tijjani, iki taraf arasında yapılan çeşitli görüşmelerin ardından Horniman Müzesi'nde bulunan 72 bronz heykelden ilk aşamada 6'sının seçildiğini belirtti.

Tijjani, bronz heykellerinin 1897'de çalındığını, iade kararının "geçmişi düzeltmek için" iyi bir gösterge olduğunu ifade etti.

Horniman Müzesi ve NCMM, Avrupa'ya kaçırılan 72 parçalık bronz heykellerin iadesi için ağustosta anlaşma sağlamıştı.

Nijerya'ya ait sömürge öncesi ve kolonyal dönemde kaçırılan "Oba" bronz heykelinin de aralarında bulunduğu yüzlerce tarihi eser, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde sergileniyor.

Son zamanlarda Nijerya, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserlerin ait olduğu ülkeye geri gönderilmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.