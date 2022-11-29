Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinin haberine göre, Alman Kimya Sanayi Birliği'nin (VCI) Başkanı Markus Steilemann, içme suyu ve atık suların temizlenmesi ve arıtılması için önemli kimyasallarda tedarik sıkıntısı yaşadığını belirtti.

Normal şartlarda hidroklorik asit gibi içme suyu şebekesi için kullanılan kimyasalların Almanya'da üretildiğine ancak şu anda yüksek enerji fiyatları ve bozulan tedarik zincirleri nedeniyle darboğazlar olduğuna dikkati çeken Steilemann, özellikle atık su için kullanılan kimyasallarda tedarik sorunu olduğunu vurguladı.

Steilemann, Almanya'da tedarik zincirlerinin işlememesine karşı durumun ciddiyetinin farkında olunmadığına işaret ederek, "Yüksek enerji fiyatları ve yerel zincirlerin çöküşü, nüfus için bazı arzları riske atıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Tedarik sorunu tatlı su arzını da etkileyebilir. O zaman içme suyunda kısıtlama olur"

Alman hükümetini, enerji kriziyle eskisinden çok daha hızlı ve etkili şekilde mücadele etmeye çağıran Steilemann, "Ancak arz darboğazları şu anda olduğu kadar dramatik bir şekilde gelişmeye devam ederse tedarik sorunu tatlı su arzını da etkileyebilir. O zaman içme suyu kalitesi artık sağlanamaz veya en azından içme suyunda su kısıtlaması olur." ifadesini kullandı.

Steilemann, Almanya'daki enerji yoğun kimya ve ilaç endüstrisindeki durumun her zamankinden daha "dramatik" olduğunu belirterek, "Bir iflas dalgasıyla karşı karşıya kalacağımızı bekliyorum ancak ne zaman geleceği ve ne kadar büyük olacağı hala belirsiz." dedi.

VCI, Almanya kimya sektörünün toplam üretiminin bu yıl yüzde 5,5 düşmesi ve ilaç üretimi dışarıda bırakıldığında kimyasal üretiminin yüzde 8,5 azalacağı tahmininde bulunmuştu.