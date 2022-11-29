Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 15:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sınırsız patlamış mısır kampanyası için tencerelerle AVM'ye akın ettiler
Tayland'da bir alışveriş merkezinde sınırsız patlamış mısır kampanyası yapıldı. İlginin yoğun olduğu etkinliğe çelik tencerelerle, çamaşır sepetleriyle, hatta valizlerle gidenler oldu.
Tayland'ın başkenti Bangok'ta, bir alışveriş merkezi, "5 dolar 60 sente sınırsız patlamış mısır" etkinliği düzenledi.
Hummalı hazırlığın ardından herkes sıraya girdi.
Sınırsız patlamış mısır kampanyasında birbirinden ilginç görüntüler kameraya yansıdı.
Mısırı doldurmak için hediye kutusu getiren de vardı, çamaşır sepeti de. Çelik tencereler, boy boy plastik kaplar hatta valizler mısırla doldu taştı.
Kilolarca patlamış mısırın yol açtığı susuzluğu gidermek için, soda da sınırsızdı.
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