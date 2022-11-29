Tayland'ın başkenti Bangok'ta, bir alışveriş merkezi, "5 dolar 60 sente sınırsız patlamış mısır" etkinliği düzenledi.

Hummalı hazırlığın ardından herkes sıraya girdi.

Sınırsız patlamış mısır kampanyasında birbirinden ilginç görüntüler kameraya yansıdı.

Mısırı doldurmak için hediye kutusu getiren de vardı, çamaşır sepeti de. Çelik tencereler, boy boy plastik kaplar hatta valizler mısırla doldu taştı.

Kilolarca patlamış mısırın yol açtığı susuzluğu gidermek için, soda da sınırsızdı.