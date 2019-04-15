Eski adı El Nusra olan terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) kontrolündeki bölgeden çıkan bir tanker Münbiç'e doğru ilerlerken Türkiye'nin eğittiği özel polisler tarafından Aktarin bölgesinde operasyon yapıldı.

İdlib'den yola çıkan tanker Azez üzerinden Münbiç'e doğru ilerlerken Azez-Çobanbey arasındaki Aktarin bölgesinde durduruldu. Operasyonda tankerin gizli bölmelerine saklanmış, uzun namlulu keskin nişancı silahları, roketatar ile binlerce merminin yanı sıra çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ederken bir kişi gözaltına alındı.

Terör örgütüne götürülmek istenen ağır silah ve mühimmatlara yerel polis tarafından el konuldu. Bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

Terör örgütleri arasındaki kirli ilişki

Operasyon ile iki terör örgütü arasındaki kirli iş birliği de bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu. Zira geçtiğimiz günlerde de önemli bir operasyon daha yapılmıştı.

Çobanbey bölgesinde aynı şekilde HTŞ terör örgütünün bölgesinden YPG/PKK terör örgütünün kontrolündeki bölgeye götürülmek istenen çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirilmişti.

Kaynak: TRT Haber