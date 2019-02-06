Türk güvenlik güçleri, Suriye’de terör örgütleri arasındaki kirli silah alışverişini ortaya çıkardı.

Kirli ittifakı deşifre eden operasyon, Türk güvenlik güçlerine gelen istihbarat ile başladı. HTŞ'nin elinde bulunan tanksavar ve roketatarların da bulunduğu bazı silah ve mühimmatları YPG'ye sattığı bilgisine ulaşıldı.

Münbiç’e sevk edilecekti

İdlib'ten alınan silahlar Azez Cerablus üzerinden, Türkiye'nin operasyon düzenlemesi gündemde olan Münbiç'e sevk edilecekti.

İstihbarat bilgisinin ardından Türk güvenlik güçleri operasyonları sıklaştırıldı. Afrin-Azez karayolunda bir kamyonete operasyon yapıldı. Panelvanın kupa kısmına gizlenmiş anti-tank füzesi ele geçirildi.

Terör örgütleri arasındaki kirli ilişki

Bu başarılı operasyon, terör örgütü PKK'nın ağır silahlar toplamaya çalıştığını ve iki terör örgütü arasındaki kirli ilişkiyi bütün açıklığıyla ortaya çıkardı.

Güvenlik güçleri bölgede PKK'ya ağır silah sevkiyatın önlenmesi için denetimleri artırdı.

Kaynak: TRT Haber