Büyükelçi Berger ile Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, AB büyükelçilerinin Hatay'daki temaslarının üçüncü gününde AB'nin Türkiye'deki Suriyelilere yardımları hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Berger, AB'nin Suriyeliler için yardımlarının devam edeceğini belirterek, "Bu krizin ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz." diye konuştu.

Christian Berger, "Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için yaptıklarını takdir ediyoruz. Eminim Suriyeliler kendileri de bunu takdir ediyordur." ifadesini kullandı.

AB'nin Suriyeli mülteciler için taahhüt ettiği 3+3 milyar euro'luk yardımı hatırlatan Berger, ikinci 3 milyar euro'nun kısa bir süre önce serbest bırakıldığını, 2016-2017 için taahhüt edilen ilk 3 milyar avronun hem Türkiye'deki kurumlar hem de Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle sözleşmeye bağlandığını anlattı.

İnsani yardımlar konusunda toplam 84 proje uygulandığını belirten Berger, bunlara örnek olarak Suriyelilere ayda 130 lira harcama imkanı veren Kızılay Kart projesini gösterdi. Berger, bu projeyle 1,5 milyon kişiye ulaştıklarını dile getirdi.

Alman Büyükelçi: "Türkiye yalnız bırakılamaz"

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann ise Suriyeli mültecilere yardımın Alman hükümetinin bir önceliği olduğunu vurguladı. Erdmann, "3,5 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye, bu ağır yüküyle yalnız bırakılamaz. Türk hükümetine Suriyelileri bu kadar uzun süre boyunca ağırladıkları için müteşekkiriz." diye konuştu.

Kaynak: AA