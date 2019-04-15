İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ülkesinin Venezuela hükümetinin talebi üzerine ülkedeki su ve elektrik sisteminin iyileştirilmesi için yardımcı olduğunu belirtti.

"Latin Amerika halkı da uyandı"

Musevi yazılı açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "İran'ın Venezuela'nın içişlerine müdahale ettiği" yönündeki ifadelerini kınadı.

Donald Trump liderliğindeki ABD'nin 19. yüzyılda olduğu gibi Latin Amerika'yı kendi arka bahçesine dönüştürmek istediğini söyleyen Musevi, "ABD şunu unutuyor; tüm dünya halkları gibi Latin Amerika halkı da uyandı ve zaman çarkı geri dönmeyecek" değerlendirmesini yaptı.

İranlı uzmanların Venezuela hükümetinin talebi üzerine ülkedeki su ve elektrik sisteminin iyileştirilmesi için yardımcı olduğunu aktaran Musevi, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Venezuela’nın 30 milyar dolarlık döviz rezervini yağmalayarak ekonomik terörle Venezuela halkını hedef almıştır. ABD, Venezuela halkına, meşru hükümete karşı ayaklanma ya da açlığa katlanma seçeneklerini sunuyor."

ABD'nin açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo dün yaptığı açıklamada İran'ı, "Venezuela'nın iç işlerine müdahale etmekle" suçlamıştı.

İran'ın özel hava yolu şirketi Mahan Air 8 Nisan'da, Tahran'dan Venezuela'nın başkenti Karakas'a doğrudan seferlere başlamıştı.

Kaynak: AA