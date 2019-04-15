Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Chibok kentinde, Boko Haram terör örgütünün 14 Nisan 2014'te bir yatılı okula baskın düzenleyerek 276 kız öğrenciyi kaçırmasının üzerinden 5 beş yıl geçti.

Boko Haram militanlarının kaçırdığı kız öğrencilerden 57'si örgütün elinden kaçmayı başarırken, 107 kız öğrenci ya Nijerya ordusu tarafından kurtarıldı ya da Nijerya hükümeti ile Boko Haram arasındaki müzakerelerle serbest bırakıldı.

Ancak Boko Haram terör örgütünün kaçırdığı kız öğrencilerin 112'sinden hala haber alınamıyor.

Son yıllarda Nijerya hükümeti, kayıp kızların bulunması için yeterli derecede çaba sarf etmediği gerekçesi ile şiddetli eleştirilere maruz kalıyor.

Aileler umutla beklemeye devam ediyor

Öğrencilerin anne babalarından bazıları, kızlarının dönmesini beklerken hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre ölümler, kalp krizi ya da üzüntü kaynaklı hastalıklar nedeniyle gerçekleşti.

Hayatta olan anne babalar ise hala yas tutuyor ve çocuklarının bulunacağı umuduyla beklemeye devam ediyor.

Kaynak: Reuters, Al Jazeera