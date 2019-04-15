ABD'nin Florida eyaletinde Cassowary cinsi kuş, 75 yaşındaki sahibi Marvin Hajos'un ölümüne sebep oldu.

Ayağı kayıp düşen Hajos, Cassowary'nin saldırısına uğradı ve aldığı yaralar sonucu hayatını kaybetti.

Kuş gözlem altına alınırken, yetkili makamlar olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cassowary'ler 5 metreden fazla büyüyebiliyor ve dişileri 60 kilodan fazla ağırlığa ulaşabiliyor.

Ölümcül tehlike oluşturan özellikleri ise, 3 parmaklı ayaklarının iç parmaklarında yer alan 10 santim uzunluğunda hançer benzeri pençeleri. Potansiyel tehdit karşısında bu pençenin hızlı bir vuruşu ile hedeflerinde derin yarıklara sebep olabiliyorlar.

Kaynak: AP