Yonhap ajansının haberine göre Moon, üst düzey yardımcılarıyla yaptığı toplantıda, ABD ile Kuzey Kore arasındaki iki zirvede elde edilenleri ileri taşıyacak sonuçlar için "somut ve sağlam müzakereler" arayışında olduğunu ifade etti.

Moon, Kuzey Kore ile zirve görüşmeleri için hazırlık yapma zamanı olduğuna işaret ederek, şartlar oluştuğunda Koreler arasında mekan ve format kısıtlaması olmadan yeni bir zirve düzenleneceğini ümit ettiğini dile getirdi.

Kim Jong-un'dan "masaya oturmaya hazırım" mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, parlamentoda yaptığı konuşmada, ABD'nin yıl sonuna kadar adil ve her iki tarafın kabul edebileceği bir anlaşma önermesi durumunda yeniden masaya oturmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Nükleer silahsızlanma ve yaptırımların kaldırılması konusunda yaşanan anlaşmazlığın çözülebileceğini vurgulayan Kim, "Eğer ABD doğru tavır ve doğru yöntemle üçüncü zirveyi yapmayı teklif ederse bir kez daha denemeye hazırız. ABD'nin ve Kuzey Kore'nin çıkarlarını aynı anda koruyan, adil ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşmaya imza atmaktan çekinmeyiz. Bu, tamamen ABD'nin konuya nasıl bir tavır ve matematik içinde yaklaştığına bağlı." diye konuşmuştu.

Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA