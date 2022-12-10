BBC’nin haberine göre, yargıç, ekimde yasa dışı ofis alanı kiralamaktan suçlu bulunan Lai'nin pişmanlık duymadığını ifade ettiğini aktardı.

Dolandırıcılık suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Lai'ye ayrıca, 2 milyon Hong Kong doları (257 bin dolar) para cezası verildi.

Lai, Tiananmen olaylarını anmak için 2020'de düzenlenen etkinliklerdeki rolü nedeniyle Aralık 2021'de suçlu bulunmuştu.

Yasaklanan Tiananmen anma törenine "katılımı teşvik ettiği" gerekçesiyle Lai, 13 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tiananmen olayları

Çin'de Nisan 1989'dan başlayarak 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylarda resmi olmayan rakamlara göre 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Demokrasi ve ifade özgürlüğü talebi, enflasyon, siyasi bozulma ve yozlaşma gibi nedenlerle başlayan protestolara ülkedeki aydın kesim ve öğrenciler başta olmak üzere yoğun katılım olmuştu.

Olayların ilk başladığı zamanlarda hükümet, göstericilere müdahale etmemiş ancak protestocuların dağılmaması üzerine 20 Mayıs'ta sıkıyönetim ilan edilmişti.

Hükümet, protestocuların taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığı ve gösterilerin bastırılması gerektiğine karar vererek 4 Haziran gecesi tanklar ve askerleri meydana göndermişti.

Güvenlik güçlerinin olayları bastırırken gerçek mermi kullanması sonucu Çin Kızılhaçına göre 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi'nde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.