İngiltere'ye bağlı Jersey Adası'nda TSİ 07.00'de, 3 katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdi ve 2 kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Patlamanın meydana geldiği alanda 12 kişi ise kayıp.

Ada sakinlerinin, olay sırasında yüksek bir patlama sesi duyduğu ve ardından büyük bir duman bulutunu gördüğü aktarıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Jersey polis yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarının birkaç gün sürmesinin beklendiğini açıkladı.

Patlamanın nedenine ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.