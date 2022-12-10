Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 14:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da rehine operasyonu
[Fotograf: Reuters]
Almanya'nın Dresden kentinde, rehine alma olayı yaşandı. Bir kişiyi öldüren saldırgan, iki kişiyi rehin aldı. Polis operasyonuyla rehineler kurtarıldı, saldırgan yakalandı.
Almanya'nın Dresden kentinde bir kişiyi öldüren saldırgan bir başka kişiyi rehin aldı.
Polisin verdiği bilgilere göre, sabah saatlerinde 40 yaşındaki saldırgan, 70 yaşındaki annesini öldürdü.
Daha sonra yerel bir radyo istasyonuna giderek, cinayeti anlatmak istedi.
[Fotoğraf: Reuters]
Radyo istasyonuna giremeyen saldırgan, kapısına ateş ederek bölgeden uzaklaştı.
Aracıyla bir alışveriş merkezine giden saldırgan, burada bir eczaneye saklandı.
Bir kadın ve bir çocuğu rehin aldı.
Polis alışveriş merkezini ve bölgeyi boşalttı. Operasyonla, rehineleri kurtardı ve saldırganı gözaltına aldı.
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