Almanya'da geçen yıl bazı çocukların tam olarak okuma yazma öğrenmeden ve hesaplama yapmayı bilmeden ilkokulu bitirdiği açıklandı.

Eğitimde Kalite Geliştirme Enstitüsünün araştırmasına göre ilkokul öğrencilerinin yaklaşık yüzde 20'si ,okuma ve dinlemede asgari standardı karşılayamadı.

Yazma becerisinde ve matematikte ise her beş öğrenciden biri yeterli değildi.

Okullardaki öğretmen eksikliği, salgın dönemindeki uzaktan eğitim bu başarısızlıkta önemli etken oldu.

İlkokul çocukları için acil eylem planı

Yine araştırmaya göre, ilkokul çağındaki birçok çocuk sosyal ve duygusal olarak eskisinden daha fazla sorun yaşıyor. 7 ila 10 yaş arası çocukların yüzde 23'ü dikkat eksikliği başta olmak üzere zihinsel sorunlarla boğuşuyor.

Uzmanlara göre ilkokul çocukları için acil bir eylem planı gerekiyor.

Kreşlerde dil bilimi, matematik ve sosyal becerilerin teşvik edilmesine odaklanma, haftalık daha fazla Almanca ve Matematik dersleri işlenmesi öneriler arasında.

Çocukların duygusal becerilerinin takibinin yapılması, aile ile öğretmen iş birliğininse çocukların küçük yaşlarından itibaren kurulması da tavsiye ediliyor.