Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Slovenya İçişleri Bakanı Bobnar istifa etti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Slovenya İçişleri Bakanı Tatjana Bobnar, istifa mektubunu Başbakan Robert Golob'a iletti.
Bobnar basına yaptığı açıklamada, emniyet müdürü olarak atamak istediği ismi ve oluşturmak istediği ekibi Başbakan Golob'un kabul etmemesi üzerine istifa kararı aldığını kaydetti.
Ülke basınındaki haberlerde, Bobnar'ın siyasi baskıyla ilgili bir rapor hazırladığı ve bu raporu Slovenya Devlet Savcılığına ve Yolsuzluğu Önleme Komisyonuna ilettiği de aktarıldı.
Haberlerde Başbakan Golob'un, Bobnar'ın istifasını kabul edeceği bilgisine yer verildi.
Etiketler: Slovenya
Son Haberler
- 12:39
- 12:37
- 12:32
- 13:00
- 12:22
Sıradaki Haber
Fransa'da koronavirüs, grip salgınları şiddetlendi, hastanelerde doluluk alarmı veriliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz