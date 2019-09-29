Çin Ulusal Bayramı'nı 1 Ekim Salı günü kutlamaya hazırlanan Hong Kong'da binlerce gösterici, hafta sonu da protestolarını sürdürdü.

Kent merkezindeki işlek bir cadde boyunca yürüyen binlerce göstercinin hükümet binalarına yönelmesi ve molotofkokteyli atması üzerine, polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Çoğunluğu siyah giyinmiş, şemsiye ve pankartlar taşıyan protestoculardan bazıları, ABD ve İngiltere bayrağı taşıdı.

Protestoculara boyalı su sıkıldı

Kentin iki farklı noktasında daha gösteriler düzenleyen protestoculardan bir grup, Causeway Bay metro istasyonuna zarar verirken, başka bir grup da kurduğu barikatı ateşe verdi.

Göstericilerden bazıları, Çin Komünist Partisinin bayrağını yaktı.

Yangınlara tazyikli su ile müdahale eden güvenlik güçleri, protestocuları belirlemek için toplumsal müdahale aracından boyalı su sıktı.

Diğer yandan sabah saatlerinde yüzlerce Çin yanlısı Hong Konglu, Çin idaresine destek amacıyla gösteri düzenledi.

Kırmızı giyen, Çin bayrakları taşıyan göstericiler, Çin ulusal marşını ve "İyi ki doğdun" şarkısını söyledi. Göstericiler, "Ben bir Çin vatandaşıyım." sloganları attı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi, 1 Ekim Çin Ulusal Bayramı'nda geleneksel havai fişek gösterisinin "kamu güvenliği" gerekçesiyle iptal edildiğini açıklamıştı.

[Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde hazirandan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolara polis biber gazı ve boyalı suyla müdahale etti.]

Hong Kong'da protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericiler ile polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA