Utrecht Belediyesi tarafınca yapılan açıklamada, her çocuğun sigara içilmeyen alanlarda oyun oynama hakkı olduğu belirtildi.

Açıklamada, kentte 875 halka açık oyun alanında sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Utrecht Sanat Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan bir araştırmada, çocukların sigara dumanı içinde oynamayı çok kirli buldukları kaydedildi.

Söz konusu oyun alanlarına, sigara içilmesine izin verilmediğini hatırlatacak maskotlar asılacak.

Ülkede Lahey kentinde 2017 yılından beri tüm halka açık oyun alanlarında sigara içme yasağı bulunuyor.