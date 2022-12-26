Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 19:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda'da tren makinisti sefer sırasında öldü
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Hollanda'da, bir trenin makinistinin, sefer esnasında hemzemin geçitte durduktan sonra öldüğü aktarıldı.
Tren firması Arriva'dan yapılan açıklamada, Hollanda'nın Almanya sınırı yakınlarındaki Venray-Blerick arası seferini yapan trenin makinistinin, bir geyiğe çarptığı şüphesiyle Tienray köyünde hemzemin geçitte durduktan sonra durumu kontrol etmek için aşağı indiği ve kabine döndükten sonra trenin hareket etmediği aktarıldı.
Açıklamada, trenin uzunca bir süre durmasından şüphelenen yolcuların kontrol etmesi sonucu gece 01.45 sıralarında makinistin öldüğünün fark edildiği belirtildi.
Polis, makinistin ölümüne ilişkin inceleme başlattı.
Etiketler: Hollanda Tren Kazası
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