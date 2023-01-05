Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda’da "Muhammed" en çok tercih edilen 2. isim oldu
[Fotograf: DHA]
Hollanda’da 2022'de erkek bebeklere verilen isimler listesinde "Muhammed", ikinci sırada yer aldı.
Hollanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SVB) tarafından paylaşılan verilere göre, ülkede geçen yıl yenidoğanlarda en çok tercih edilen erkek ismi 871 ile "Noah", kızlarda da 677 ile "Emma" oldu.
Farklı yazılışlarıyla beraber değerlendirildiğinde listede 671 ile "Muhammed", erkek bebeklere en çok verilen isimlerin arasında ikinci sırayı aldı.
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