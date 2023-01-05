Belçika'nın kararı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sağlık ve kriz yönetimi yetkililerinin dün "ortak tutum izlenmesi" üzerinde anlaşmaları ve COVID-19 testinin "güçlü şekilde teşvik edilmesi" kararının ardından geldi.

Federal Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, Belçika'nın da bu tavsiye kararına uyarak Çin'den direkt uçuşla ülkeye gelenlerden uçuştan önce test yaptırmasını isteyeceklerini bildirdi.

Vandenbroucke, "Çin'den gelenlere şunu söyleyeceğiz; gelmeden önce negatif test kanıtını göstermeniz gerek, aksi halde buraya gelemezsiniz." dedi.

AB üyeleri Fransa, İtalya, İspanya dışında ABD, Japonya, Hindistan gibi bazı ülkeler daha önce Çin'den gelen yolcular için test dahil olmak üzere bazı tedbirler almıştı.

AB ve Şengen ülkeleri de Çin'de COVID-19 vakalarının artması nedeniyle koordineli tedbirler uygulanması konusunda dün anlaşmaya varmıştı. Çin'den geleceklere test zorunlu tutulmamış ancak yolculardan uçuştan 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu test istemesinin de "güçlü şekilde teşvik edileceği" bildirilmişti.