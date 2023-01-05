Hiran Polis Sözcüsü Abdiaziz Ahmed, başkent Mogadişu'nun yaklaşık 300 kilometre kuzeyinde bulunan Mahas şehrinde, dün bombalı saldırılar düzenlendiğini hatırlattı.

Ahmet, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayınısın 35'e yükseldiğini, ölenler arasında askerler de bulunduğunu belirtti.

Mahas Belediye Başkanı Mumin Mohamed Halane ise hayatını kaybedenlerden 9'unun aynı aileden olduğunu ve saldırılarda 72 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Halane, evinin de hedef alındığını ve yaralananlardan bazılarının Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne kaldırıldığını sözlerine ekledi.

Saldırılarda hedef alınan binanın, Eş-Şebab'a karşı operasyon yürüten güvenlik güçlerinin merkezi olduğu bilgisi verildi.

Saldırıyı, Eş-Şebab terör örgütü üstlendi.