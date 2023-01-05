Africa CDC Müdür Yardımcısı Ahmed Ogwell Ouma, Uganda'da son 39 günde yeni vaka tespit etmedikleri bilgisini paylaştı.

Ouma, Uganda'da Ebola salgınının kontrol altına alındığını belirterek 10 Ocak'a kadar vaka tespit edilmemesi durumunda salgının sona ereceğini kaydetti.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, 20 Eylül'de patlak veren, 152 vaka ve 56 kişinin ölümüne neden olan Ebola salgınının 21 Aralık'ta sona erdiğini duyurmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Ebola, 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.