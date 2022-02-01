Hollanda Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin orta bölgelerinde yer alan Vuren'deki çiftlikte yer alan 168 bin tavuğun kuş gribi sebebiyle itlaf edildiği duyuruldu.

Bakanlık kuş gribinin tehlikeli ve hızlı yayılan bir türü olarak açıkladığı hastalık sebebiyle çiftlikler arasındaki taşımacılığın geçici olarak durdurulduğu bilgisini verdi.

Açıklamada, ulusal düzeydeki muhtemel önlemler için parlamentoya bilgi verileceği ve durumun yakından takip edildiği vurgulandı.

Avrupa'nın birçok yerinde vakalar görülüyor

Grootschermer şehrindeki bir çiftlikteki 170 bin, Willemstad şehrindeki çiftlikte 46 bin olmak üzere 200 binden fazla kümes hayvanının 24 Ocak'ta kuş gribi sebebiyle itlaf edildiği açıklanmıştı.

Avrupa'nın birçok kentinde kuş gribi vakalarının görülmesinin ardından Hollanda'da geçen yılın ekim ayı sonundan itibaren kuş gribine karşı ulusal düzeyde kontrol ve takip yürütülüyor.