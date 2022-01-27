Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Çiba'nın Sosa ilçesindeki tavuk çiftliğinde bir ördek türünün ölümü sonrası, yapılan testlerde birçok ördekte yüksek seviyede bulaşıcı kuş gribi belirlendi.

Yavru ördek ile çiftlik üretimi gıda ürünlerinin, çevre ilçelere sevkiyatları iki haftalığına durduruldu.

Eyalet Valiliği, hastalığın tespitinin ardından 1000'e yakın tavuğun itlaf edildiğini bildirdi.