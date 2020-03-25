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Hollanda'da koronavirüsten can kaybı 356'ya yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hollanda Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 356'ya çıktığını açıkladı.
Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede salgında dün 276 olan ölü sayısı 356'ya, 5 bin 560 olan vaka sayısı da 852 artışla 6 bin 412’ye çıktı.
RIVM'den yapılan yazılı açıklamada, hastalık belirtileri olan herkesin test edilmemesi nedeniyle gerçek rakamın daha yüksek olduğu, şimdiye kadar 1836 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Etiketler: vaka sayısı kovid-19 koronavirüs Hollanda covid-19Son Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 21:27
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