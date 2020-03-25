Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede salgında dün 276 olan ölü sayısı 356'ya, 5 bin 560 olan vaka sayısı da 852 artışla 6 bin 412’ye çıktı.

RIVM'den yapılan yazılı açıklamada, hastalık belirtileri olan herkesin test edilmemesi nedeniyle gerçek rakamın daha yüksek olduğu, şimdiye kadar 1836 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.