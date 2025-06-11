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Dünya
AA 11.06.2025 14:13

Hollanda'da gazeteciler, Dışişleri Bakanı'ndan Filistinli basın mensuplarının korunmasını istedi

Hollanda'da 45 medya kuruluşundan gazeteciler, geçici Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'a sundukları mektupta Filistinli meslektaşlarının korunması için harekete geçmesini talep etti.

Hollanda'da gazeteciler, Dışişleri Bakanı'ndan Filistinli basın mensuplarının korunmasını istedi

Hollanda Gazeteciler Birliğinin (NVJ) sitesinden yapılan yazılı açıklamada, NVJ ve Sınırsız Basın Özgürlüğü (FPU) ile birlikte ülkedeki 45 medya kuruluşundan aralarında baş editörlerin de bulunduğu gazetecilerin imzasını taşıyan mektubun Lahey'de Dışişleri Bakanlığına bizzat teslim edildiği belirtildi.

Bakan Veldkamp'a sunulan mektupta, Filistinli meslektaşlarının karşılaştığı ölüm tehlikesi konusunda duyulan endişenin dile getirildiği ve "Filistinli meslektaşlarımızı koruyun" çağrısı yapıldığı kaydedildi.

Mektuba AD, ANP, De Correspondent, NRC, Het Parool, Nu.nl, NOS, RTL Nieuws, Trouw, Volkskrant dahil ülkedeki önemli 45 medya kuruluşundan gazetecilerin destek verdiği vurgulandı.

"Onlar dünyanın gözü ve kulağı"

Merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana en az 184 gazeteci ve medya çalışanının hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki meslektaşlarımız mesleklerini icra etmek için tarif edilemez yüksek bir bedel ödüyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, mektuba imza atan kuruluşların Gazze'deki durumu uluslararası hukukun ciddi ve sistematik ihlali olarak nitelendirdiği aktarılarak, İsrail güçlerinin gazetecileri doğrudan hedef aldığına dair kanıtlar bulunduğu vurgulandı.

Yabancı medyaya Gazze'ye erişim verilmediği ve uluslararası ile yerel gazetecilerin çalışmalarının sistematik olarak engellendiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenilir bilgiye erişim bir insan hakkıdır. Gazeteciler savaş suçları ve insan hakları ihlallerini belgeleyerek iktidardakileri hesap verebilir kılıyor. Bu, Filistinli gazetecilerin güvenliğini hayati önem taşır hale getiriyor. Onlar dünyanın gözü ve kulağıdır."

Açıklamada, gazetecilerin Bakan Veldkamp'tan "Gazze ve Batı Şeria'daki gazetecilerin korunması için aktif çaba gösterilmesi, İsrail'in basın özgürlüğü ihlallerini kınayan uluslararası kamu açıklaması yapılması, Filistinli gazetecilerin ölümüyle ilgili bağımsız soruşturma başlatılması, bu ihlallerin AB-İsrail Ortaklık Anlaşması çerçevesindeki incelemeye dahil edilmesi ve uluslararası gazetecilere Gazze ile İşgal Altındaki Filistin Toprakları'na erişim sağlanması" olmak üzere beş somut talepte bulunduğu ifade edildi.

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