Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.06.2025 13:44

Hindistan açıklarında yük gemisindeki patlama ve yangında kayıp 4 görevli aranıyor

Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaleti açıklarında bir yük gemisinde çıkan büyük yangında kaybolan mürettebattan 4 kişi halen aranıyor.

Hindistan açıklarında yük gemisindeki patlama ve yangında kayıp 4 görevli aranıyor

New Delhi merkezli NDTV haberine göre, eyaletin Umman Denizi'ne bakan açıklarında seyreden Singapur bandıralı "MV Wan Hai 503" konteyner gemisinde hafta sonu yaşanan patlama sonrası çıkan yangın devam ediyor.

İhbar sonrası sahil güvenlik ekiplerinin kapsamlı arama-tarama çalışmaları sonucu 22 mürettebatlı geminin 18 çalışanı kurtarılırken, 4'ü ise halen aranıyor.

İkisi "kritik düzeyli yanıklara" sahip 6 mürettebat hastaneye kaldırılırken, patlama sonrası gemide çıkan yangının ise sürdüğü bildirildi.

Hindustan Times haberinde geminin "tehlikeli ve yanabilir kargosu" dolayısıyla yangın söndürme faaliyetlerinde "zamanla yarışıldığı" aktarıldı.

Hindistan Ulusal Okyanus Bilgi Hizmetleri Merkezi (INCOIS), patlama ve yangın sonrası "sürüklenen konteynerler ve olası bir petrol sızıntısı" uyarısı yaptı.

7 Haziran'da Sri Lanka'nın Kolombo kentinden ayrılan 269 ​​metrelik geminin, hafta başında Hindistan'ın Mumbai kentine varması bekleniyordu.

"Daha fazla konteyner alev alıyor"

Hindistan Sahil Güvenlik Komutanı Amit Uniyal, açıklamasında, yangını kontrol altına almayı hedeflediklerini ancak "daha da kötüleştiğini" bildirdi.

Duman bulutlarının yükseldiğini kaydeden Uniyal, geminin 10-15 derece eğildiği bilgisini vererek, "Batacağını söyleyemem. Daha fazla konteyner alev alıyor." ifadesini kullandı.

Sosyal medyaya yansıyan paylaşımlarda "yangının geminin ortasından konaklama bloğunun önündeki konteyner bölmesine kadar yayıldığı" belirtildi.

CNN'in haberine göre Singapur merkezli gemi operatörü Wan Hai Lines Pte Ltd. olaya yönelik soruşturma başlatılacağını açıkladı.

25 Mayıs'ta Kerala açıklarında, Liberya bandıralı "MSC ELSA 3" yük gemisi, kargosundaki 13'ü tehlikeli olmak üzere 600'den fazla konteyneriyle batmıştı.

ETİKETLER
Hindistan
Sıradaki Haber
ABD basınında Türk savunma sanayiine övgü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:04
Katil İsrail Madleen gemisini korsanlıkla gasp etti: Gönüllüler gözaltında
14:56
Bakan Bayraktar: Eskişehir'in bereketli topraklarında artık teknoloji yetişiyor
14:50
Kamu sigorta şirketlerinin dönüşüm süreci tamamlandı
14:41
Gazze’ye ilerleyen "Mağrib Direniş Konvoyu" Libya'nın Tacura kentine ulaştı
14:30
Kadıköy'de kaza sonrası tartıştığı sürücüyü darbeden zanlı tutuklandı
14:45
Fahrettin Altun: Türkiye, 5. nesil savaş uçağı ihraç eden ülkeler arasında
Gazze’deki Filistinlilere yemek dağıtıldı
Gazze’deki Filistinlilere yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü nefes alacak
Sapanca Gölü nefes alacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ