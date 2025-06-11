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Dünya
TRT Haber 11.06.2025 12:27

ABD basınında Türk savunma sanayiine övgü

Türkiye'nin savunma sanayii dış basında yakından takip ediliyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli uçak gemisi 'MUGEM', ABD basınında geniş yankı uyandırdı. Newsweek, "Yükselen NATO Müttefiki Kendi Uçak Gemisini İnşa Ediyor" başlığı ile projeye dikkat çekti. Yunan basını da Bayraktar TB3 SİHA'yı övdü.

ABD basınında Türk savunma sanayiine övgü

Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımları uluslararası basının gündeminden düşmüyor. Türkiye’nin ilk yerli ve milli uçak gemisi olan MUGEM, bu kez ABD merkezli Newsweek dergisine konu oldu.

Dergi, haberi “Yükselen NATO Müttefiki Kendi Uçak Gemisini İnşa Ediyor” başlığıyla duyurarak, projenin hem Türkiye’nin stratejik bağımsızlık hedefi hem de bölgesel etkisi açısından önemine dikkat çekti.

Haberde ayrıca, uçak gemisinde kullanılacak yerli insansız hava araçları ve hafif jetlerin öncelik taşıdığı vurgulandı.

Yunan basınından TB3 vurgusu

Türkiye'nin yerli SİHA gücü de dış basında gündem olmayı sürdürüyor. Yunan medyası, Bayraktar TB3’ün uçak gemilerinde kullanılmak üzere geliştirilen özel kabiliyetlerine ve kısa pistlerden kalkış yeteneğine övgüyle yer verdi.

MUGEM ve Bayraktar TB3 gibi projeler, Türkiye’nin savunma sanayiinde ulaştığı noktayı ve küresel rekabetteki yerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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