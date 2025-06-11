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Dünya
AA 11.06.2025 10:57

Güney Kore, sınırda Kuzey Kore'ye yönelik "propaganda" yapan hoparlör faaliyetlerini durdurdu

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin geçen yıl gönderdiği "çöp balonlarına" karşılık sınır bölgelerinde başlattığı hoparlörlerle "propaganda" faaliyetini iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirme çabaları kapsamında durdurduğunu bildirdi.

Güney Kore, sınırda Kuzey Kore'ye yönelik "propaganda" yapan hoparlör faaliyetlerini durdurdu

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Sınır bölgesinde Kuzey Kore'ye karşı "propaganda" yapan hoparlör yayınlarının durdurulduğu kaydedilen açıklamada, "Bu karar, Kore Yarımadası'nda Koreler arası güven ve barışı yeniden tesis etme vaadini yerine getirme çabalarının bir parçası olarak alındı." ifadesi kullanıldı.

Güney Kore'de göreve yeni başlayan Devlet Başkanı Lee Jae-myung, "Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı inşa etmek için Kuzey (Kore) ile iletişim kanalları açacak, diyalog ve işbirliği arayışında olacağız." demişti.

"Çöp balonu" gerilimi

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs 2024 sonundan itibaren 2 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.

Güney Kore ordusu da Kuzey Kore'nin gönderdiği "çöp balonlarına" karşılık sınır bölgelerinde hoparlörlerle "propaganda" faaliyeti yaptığını duyurmuştu.

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