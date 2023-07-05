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Dünya
AA, İHA 05.07.2023 16:31

Hollanda'da fırtına: Ağaçlar devrildi, seferler iptal edildi

Hollanda'nın kuzeybatı bölgesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Haarlem şehrinde aracının üzerine ağaç devrilen 51 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Ülkede çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edildi.

Hollanda Meteoroloji Enstitüsünden (KNMI) yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey bölgelerinde "kırmızı alarm" durumuna geçildi, olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda hava ve demir yolu seferi iptal edildi.

Schiphol Havalimanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, kuvvetli fırtına nedeniyle 09.00-16.00 saatlerinde çok sayıda uçak seferi yapılamadı.

Açıklamada, söz konusu sefer sayısının yerel saatle 12.30 itibarıyla 400'ün üzerinde olduğu bilgisi verildi.

Tren seferleri iptal edildi

Kamu yayıncısı NOS'taki habere göre, Haarlem şehrinde 51 yaşındaki bir kadın, aracının üzerine ağaç devrilmesi sonucu öldü.

Hollanda Devlet Demiryollarının (NS) Twitter'daki paylaşımına göre, yere saatle 08.30 itibarıyla ülkenin büyük bölümünde tren seferleri iptal edildi.

Amsterdam'ın birçok bölgesinde etkili olan fırtınada devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi. Ülkedeki bazı otobanlar da devrilen ağaçlar nedeniyle kapandı.

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