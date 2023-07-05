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Dünya
İHA 05.07.2023 15:47

ABD’de timsahın saldırdığı kadın öldü

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde köpeğiyle yürüyüş yapan 69 yaşında bir kadın, timsah saldırması sonucu hayatını kaybetti.

ABD’de timsahın saldırdığı kadın öldü
[Temsili fotoğraf: AP]

ABD’nin Güney Carolina eyaletine bağlı Hilton Head Adası’nda son bir yılda ikinci timsah saldırısı gerçekleşti.

Adada yaşayan 69 yaşında bir kadına timsah saldırdı.

İspanyol Wells topluluğundaki golf sahasının sınırında bulunan lagünün yanında köpeğiyle yürüyüş yaptığı sırada saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polisler timsahı bölgeden uzaklaştırırken kadının cesedi otopsi için Adli Tıp’a götürüldü.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında aynı bölgede 88 yaşındaki bir kadın, evinin yakınındaki bir lagünde timsah saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

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