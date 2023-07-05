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Dünya
AA 05.07.2023 15:05

İsrail güçlerince Cenin'de öldürülen 10 Filistinli, son yolculuğuna uğurlandı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki saldırılarında yaşamını yitiren 10 Filistinli toprağa verildi.

İsrail güçlerince Cenin'de öldürülen 10 Filistinli, son yolculuğuna uğurlandı
[Fotograf: AA]

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında ölen Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi.

Binlerce kişinin katıldığı törende, İsrail karşıtı sloganlar atılarak, direniş gruplarına destek açıklamaları yapıldı.

Devlet hastanesinden alınarak kent merkezine getirilen Filistinlilerden 9'unun cenazesi Yeni Cenin Mülteci Kampı kabristanına defnedilirken, bir Filistinli de Cenin'in güneyinde ailesinin yaşadığı Fahme köyünde toprağa verildi.

İsrail Cenin'de 2 gündür devam eden saldırılarının sona erdiğini duyurdu
İsrail Cenin'de 2 gündür devam eden saldırılarının sona erdiğini duyurdu

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk, 12 Filistinli öldürülmüş, 20’si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.

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