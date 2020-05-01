Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, ülkenin farklı yerlerinde ikamet eden Türk vatandaşlarından 68'inin COVID-19'a yenik düştüğünü söyledi. Dişli, vefat edenlerin en gencinin 38, en yaşlısının ise 96 yaşında olduğunu anlattı.

Ülkede COVID-19 vaka sayısı 39 bin 791'e, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 893'e çıktı.