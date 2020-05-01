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Hollanda'da 68 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 68'e yükseldi.
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, ülkenin farklı yerlerinde ikamet eden Türk vatandaşlarından 68'inin COVID-19'a yenik düştüğünü söyledi. Dişli, vefat edenlerin en gencinin 38, en yaşlısının ise 96 yaşında olduğunu anlattı.
Ülkede COVID-19 vaka sayısı 39 bin 791'e, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 893'e çıktı.
Etiketler: koronavirüs Hollanda hayatını kaybeden türklerSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 21:55
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