Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, COVID-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 453 olduğunu açıklandı.

Fevrar, 148 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 4 bin 156'ya yükseldiğini, iyileşen sayısının da 1821 olduğunu ifade etti.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 hastası 14 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 406'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 358 kişide COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 5 bin 895'e çıktığı aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, yaptığı açıklamada, 1 kişinin daha COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 171'e yükseldiğini belirtti.

Elyubi, ayrıca 146 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 4 bin 569'a çıktığını bunlardan 1083'ünün sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 hastası bir kişinin hayatını kaybettiği ve koronavirüs kaynaklı vefat sayısının 94'e ulaştığı açıklandı.

Açıklamada, 68 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 153 olduğu, 1414 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 129 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 3 bin 169'a çıktığı ifade edildi.

Açıklamada toplam iyileşen sayısının ise 1533 olduğu açıklandı.