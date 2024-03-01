Açık 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.03.2024 00:40

Hollanda'da 16 tren istasyonunda Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı

Hollanda'da Utrecht, Lahey, Amsterdam ve Rotterdam başta olmak üzere farklı kentlerdeki toplam 16 tren istasyonunda, Filistin'e destek için oturma eylemi düzenlendi.

Hollanda'da 16 tren istasyonunda Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı

Merkez niteliğindeki Utrecht’te tren istasyonunda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak "ateşkes" çağrısı yaptı.

Eylemciler, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine tepki gösterdi.

Ellerinde “Çocukları ve hastaneleri bombalamayı durdur”, “Refah'tan ellerini çek”, "İşgali durdur" ve “Seni soykırımla yargılıyoruz” yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak", “Şimdi ateşkes” ve “Hollanda utanç verici, ellerin kanlı” sloganı attı.

Gösteriye katılan Yeşil Sol Partisi Gelderland Eyalet Meclis Üyesi Paul Smits, yardım bekleyen Filistinlilerin öldürülmesiyle ilgili İsrail’in yalan söylemesine ve Batılı ülkelerin bu tür durumlara tepkisiz kalmasına inanamadığını söyledi.

Smits, “Dün gece yardım konvoyları Kuzey Gazze'ye ulaştığında acil yardım bekleyen insanlara saldırıldığını gördük. İsrail'in hızlı bir şekilde insanların izdiham yaşadığına dair hikayeler oluşturduğunu görüyoruz. Halbuki kurşun yarası olan insanları görüyoruz. İnsanların işgalciler tarafından saldırıya uğradığına dair inkar edilemez delilleri her yerde görüyoruz” dedi.

Hollanda'da 16 tren istasyonunda Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı

Hollanda’nın da diğer batılı ülkeler gibi bu İsrail'e karşı net bir tavır sergilemediğine dikkati çeken Smits, şunları kaydetti:

“İsrail'in yalan söylediğini, her şeyi uydurduğunu defalarca görüyoruz. Hollanda’dan net bir açıklama gelmiyor bir türlü. Ateşkesin olması gerektiği o kadar açıkken Hollanda, Birleşmiş Milletler’de (BM) iki kez ateşkes çağrısı yapmaktan kaçındı. Hollanda'nın bu konuda kendisini nasıl konumlandırdığına gerçekten anlam veremiyorum.”

Smits, İsrail’in soykırımla yargılandığı Uluslararası Adalet Divanı'nda alınan geçici tedbir kararının uygulanmadığına vurgu yaparak, “Gazze'ye hiçbir ek yardım gitmedi. Bombalamalar devam etti. Çocuklar hala öldürülüyor. Bunu inanılmaz buluyorum. Hollanda ise bu mahkeme kararını desteklemeye bile yanaşmıyor. Uluslararası hukukun ve barışın başkenti Lahey'e sahibiz ancak Hollanda'nın kendisi bu konuda doğru düzgün bir tavır takınamayacak kadar korkak. Bu inanılmaz.” ifadesini kullandı.

Hollanda'da 16 tren istasyonunda Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı

Yardım bekleyen Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini “alçakça” olarak nitelendiren Katja Fred de “Filistinlilere gerçekten hayvan muamelesi yapılıyor ve bunu her gördüğümde ve duyduğumda midem bulanıyor.” diye konuştu.

Fred, İsrail askerlerinin evlerine girdikleri Filistinli ailelere ait kadınların özel kıyafetleri ile yaptıkları hareketleri eleştirerek, “İnsanların bunu yapabilmesi o kadar saçma ki. Satılıklar! Bu kadar çok insanın öldüğü, bu kadar aç insanın olduğu ve bu kadar trajik acıların olduğu bir bölgede bu tür şakalar yapıyorlar. Ben buna anlam veremiyorum." şeklinde konuştu.

Çözümün ateşkes olduğuna vurgu yapan Fred, İsrail’in saldırılarının bir an evvel durdurulması gerektiğini dile getirdi.

ETİKETLER
Hollanda Filistin Devleti İsrail
Sıradaki Haber
ABD, güvenlik endişesi gerekçesiyle yabancı üretim "akıllı otomobilleri" soruşturacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:49
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi, İsrail'in yardım bekleyen Gazzelileri "kasıtlı" öldürdüğünü söyledi
01:42
Fransa, İsrail'in gıda bekleyen Filistinlilere ateş açmasının haklı tarafı olmadığını bildirdi
01:36
Bodrum açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
01:35
Ayvalık açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
01:22
Ürdün'den İsrail'in Doğu Kudüs'te 2 bin 640 dönümlük araziye el koymasına tepki
01:16
İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan Gazze'de insani yardım bekleyen sivilleri öldüren askerlere "tam destek"
Nikah salonları "29 Şubat"ı sakin geçirdi
Nikah salonları "29 Şubat"ı sakin geçirdi
FOTO FOKUS
'Yetenek Her Yerde' kariyer fuarıyla gençler, işverenlerle buluştu
'Yetenek Her Yerde' kariyer fuarıyla gençler, işverenlerle buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ