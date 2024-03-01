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Dünya
AA 01.03.2024 00:35

ABD, güvenlik endişesi gerekçesiyle yabancı üretim "akıllı otomobilleri" soruşturacak

ABD Başkanı Joe Biden hükümeti, ulusal güvenlik endişesiyle hassas bilgiler toplayabildiği belirtilen Çin dahil, yabancı ülkelerin ürettiği "akıllı otomobillerin" soruşturulacağını bildirdi.

ABD, güvenlik endişesi gerekçesiyle yabancı üretim "akıllı otomobilleri" soruşturacak

Beyaz Saray, Biden'ın konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Biden, Çin yapımı "akıllı otomobillere" telefonlara bağlanılması nedeniyle ulusal güvenlik endişesiyle hassas bilgiler toplayabildiği belirtilen bu otomobillerin soruşturulacağını ifade etti.

Çin'in "adil olmayan yöntemlerle otomobil piyasasına hükmetmekte kararlı olduğunu" aktaran Biden, "Çin'in politikaları piyasamızı kendi otomobilleriyle doldurabilir. Bu da ulusal güvenliğimiz için risk teşkil eder. Böyle bir şeyin olmasına izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Biden, Çin gibi "endişeye neden olan" ülkelerin teknolojisine sahip araçların soruşturulması ve gerekli önlemleri alınması için Ticaret Bakanlığına talimat verdiğini kaydetti.

Beyaz Saraydan yapılan başka bir açıklamada, Çin üretimi "akıllı otomobillerin" verilere erişim sağlaması halinde yeni güvenlik açıkları ve tehditlerine neden olabileceği belirtildi.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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