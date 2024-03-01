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Dünya
AA 01.03.2024 00:31

Bangladeş'te çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir binada çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi.

Bangladeş'te çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Samanta Lal Sen, Dakka'da 6 katlı bir binada çıkan yangında 43 kişinin öldüğünü, birçok kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Sen, yangının Bailey Road bölgesindeki binada çıktığını söyledi.

Bakan Sen, itfaiyecilerin kurtarma çalışmalarına devam ettiğini ve yaralıların tedavi altına alındığını aktardı.

İtfaiyeciler ise yangının, binanın birinci katındaki bir restoranda çıktığını ve çok sayıda insanın yangın nedeniyle mahsur kaldığını kaydetti.

Kurtarma ekipleri, 42'si bilinçsiz olmak üzere 75 kişinin binadan kurtarıldığını belirtti.

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