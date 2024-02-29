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Dünya
AA 29.02.2024 23:57

ABD Savunma Bakanı: 25 binden fazla kadın ve çocuk İsrail tarafından öldürüldü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de "İsrail tarafından 25 binden fazla kadın ve çocuğun öldürüldüğünü" kabul etti.

ABD Savunma Bakanı: 25 binden fazla kadın ve çocuk İsrail tarafından öldürüldü
[Fotograf: AA]

Hastanede tedavi gördüğü süreçle ilgili olarak ABD Temsilciler Meclisi'ndeki oturuma katılan Austin, Gazze'deki İsrail katliamlarıyla ilgili bir soruya yanıt verdi.

Austin, ağırlıklı olarak hastanedeki tedavi süreci ve Ukrayna'ya askeri yardımla ilgili soruların sorulduğu oturumda, Gazze'deki kadın ve çocuk katliamıyla ilgili bir soruyu da yanıtladı.

California'dan Demokrat vekil Ro Khanna'nın, "Sayın Bakan, 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından kaç kadın ve çocuk öldürülmüştür?" sorusuna Austin, "25 binden fazla." diye cevap verdi.

Khanna ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin İsrail'e silah göndermenin uluslararası hukuka aykırı olduğu yönündeki açıklamasını anımsatarak, ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e ne kadar güdümlü silah gönderdiğini sordu.

İsrail'e gönderdikleri silah sayısını net olarak hatırlamadığını ifade eden Austin'e karşılık veren Khanna, ABD'nin son 5 ayda İsrail'e 21 binden fazla güdümlü silah gönderdiğini belirtti.

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