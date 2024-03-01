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Dünya
AA 01.03.2024 00:07

BM, UNRWA hakkındaki araştırma için İsrail’e personel gönderecek

Birleşmiş Milletler (BM), Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hakkındaki iddialarla ilgili araştırma için İsrail’e personel göndereceğini açıkladı.

BM, UNRWA hakkındaki araştırma için İsrail’e personel gönderecek

BM basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres’in, BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) tarafından "bazı UNWRA personelinin 7 Ekim saldırılarına olası katılımına yönelik iddialara" ilişkin yapılan araştırmalarla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, OIOS personelinin, İsrailli yetkililerden soruşturmayla ilgili olabilecek bilgileri almak üzere yakında İsrail'i ziyaret etmeyi planladığı bilgisine yer verildi.

OIOS personelinin çeşitli kaynaklardan alınan bilgileri incelemek için Amman'daki UNRWA genel merkezine gittikleri aktarılan açıklamada, "OIOS'un çalışmalarına, Guterres’in kendilerini bu konuda görevlendirdiği 29 Ocak tarihinde başladığı" kaydedildi.

Açıklamada, araştırmanın devam ettiği, OIOS personelinin şu ana kadar UNRWA tarafından İsrailli yetkililerden alınan ilk bilgileri gözden geçirdiği, ayrıca soruşturmayla ilgili her türlü bilgiyi elde etmek için diğer üye devletlerle de iletişim halinde oldukları ifade edildi.

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