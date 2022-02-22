Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dün akşam katıldığı bir televizyon programında, Putin'in, Rusya Silahlı Kuvvetlerine verdiği sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin barışının korunması talimatına tepki gösterdi.

Putin'in bu talimatının savaşa ilk adım olup olmadığına dair yorum yapmaktan kaçınan Rutte, bunun için henüz erken olduğunu söyledi.

"Bu adam tam bir paranoyak"

Hollanda Başbakanı, "Bu adam tam bir paranoyak. Demokratik olarak seçilmiş bir hükümet ve basın özgürlüğü ile makul şekilde işleyen bir ülke olmasına rağmen Kiev'deki hükümeti bir diktatörlük olarak tasvir ediyor. Halbuki Rusya'da basın özgürlüğü ve halk özgürlüğü yok." açıklamasını yaptı.

Gelişmeleri takip etmek için programı yarıda terk eden Rutte, Ukrayna'da bir işgal durumunda Putin ve destekçilerine ağır yaptırım paketi uygulanması gerektiğini ifade etti.

Neler olmuştu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı almış, ayrıca, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi vermişti.

Putin'in bu kararının ardından ABD, AB, NATO, Japonya, Güney Kore ve pek çok ülkeden tepki gelmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararının egemenlik ihlali olduğunu söylemişti. Ulusa seslenen Zelenskiy, Ukrayna'nın sınırlarının olduğu şekilde kalacağını açıklamıştı.