Ukrayna silahlı kuvvetleri Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçıların düzenlediği saldırı sonucu iki askerin öldüğünü ve 12 askerin yaralandığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dün açıklanan ve birçok ülke tarafından tepkiyle karşılanan kararın ardından ABD Başkanı Joe Biden, imzaladığı kararnameyle ABD'nin Rusya'nın tanıdığı iki bölge ile olan tüm iş ilişkilerini kesti ve bu bölgelerden ithalat yapılmasını yasakladı.

Yeni tedbirler gün içerisinde açıklanacak

İngiltere, Fransa ve Almanya da Rusya'nın yaptırımlar ile karşılık vermeye karar verdi. İngiltere ve ABD, alınacak yeni tedbirleri gün içerisinde açıklayacaklarını belirtti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, dün Güvenlik Konseyi'nin gerçekleştirdiğin olağanüstü toplantının ardından yaptığı açıklamada "ABD, Rusya'ya uluslararası hukuku, Ukrayna'nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiği için yaptırım uygulayacak" dedi.

Thomas-Greenfield, "Rusya'ya askeri güçlerini geri çekmesi, diplomatik bir çözüm için masaya dönmesi ve barış için çabalaması yönündeki çağrımızda birlik göstermek zorundayız ve göstereceğiz" dedi.

Rusya'nın BM temsilcisi Vassily Nebenzia ise, Batılı devletleri "iki kere düşünmeleri" ve durumu daha da kötüleştirmemeleri yönünde uyardı.

Putin dün, Ukrayna'nın Donbass olarak adlandırılan ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini sözde bağımsız devletler olarak tanımış ve "barışın koruması" için askeri birliklerin bu iki bölgeye gönderilmesi talimatı vermişti.

Rusya, Ukrayna'ya saldırmak gibi bir planı olduğunu iddialarını reddediyor.

Ukrayna sınırına yoğun kuvvet yığan Moskova, Kiev'in asla NATO üyesi olmaması da dahil olmak üzere Batılı devletlerden bir dizi güvenlik garantisi istemiş, yerine getirilmemesi durumunda "askeri" karşılık vermekle tehdit etmişti.

Yaptırımlar

ABD'li üst düzey bir yetkili, Rusya'nın bölgede bir süredir askeri varlığını artırmış olduğunu hatırlatarak, birliklerin Donetsk ve Luhansk bölgelerine girmesinin Ukrayna'nın kapsamlı işgali durumunda uygulanacak en sert yaptırımların devreye alınması için yeterli olmadığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bugün Rusya'nın desteklediği ayrılıkçıların kontrolündeki iki bölgeyi resmi olarak tanıması konusunda "acil olarak" bir karşılık hazırladığını belirtti.

Zelenskiy, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile konuştuğunu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile de konuşmayı planladığını belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararının Minsk anlaşmalarına aykırı olduğuna dikkat çekilerek, "(Karar) Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" denildi.