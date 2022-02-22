Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü
[Fotoğraf:Reuters]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki "sözde cumhuriyetlerin bağımsızlığını" tanıması karşısında, ülkesinin, Kiev'e desteğini ilettiği açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştüğü ve ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda kendi kontrolündeki sözde cumhuriyetlerin bağımsızlığını tanıma kararına karşı hızlı cevabını ilettiği belirtildi.
Blinken'ın Kuleba'ya, ABD'nin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğini aktardığı ifade edilen açıklamada, iki bakanın Rusya'nın kararı karşısındaki ilan edilen güçlü önlemleri tartıştığı ve ek önlemler alınmasını teyit ettiği kaydedildi.
Açıklamada, Blinken'ın, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yı bugün bu meseleleri ele almak için Washington DC'de görmeyi sabırsızlıkla beklediği paylaşıldı.
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