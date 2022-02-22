ABD'nin Texas eyaletinde, Skydive Houston paraşütle atlama merkezi haftasonu bir faciaya tanık oldu.

Paraşüt eğitmeni bir kadın, öğrencisi ile birlikte atlayış gerçekleştirdi. Ancak paraşütleri açılmadı.

Yere çakılan ikili acilen Houston'daki Memorial Hermann Tıp Merkezi'ne götürüldü ancak eğitmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Merkezden yapılan açıklamada "Skydive Houston olarak, eğitmenimizi ve değerli bir arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Arkadaşlarına ve ailesine en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Olaydan yaralı kurtulan öğrencimizin tamamen iyileşmesi için dua ediyoruz" dedi.

Polis kazanın nedeninin araştırıldığını ve Skydive Houston'da, atlayışların yerel kolluk kuvvetleri ve FAA soruşturmalarına kadar askıya alındığını söyledi.